Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatına Afrika ülkelerine aşı yardımında bulunma çağrısı hatırlatılarak, Türkiye'nin salgınla mücadelede uluslararası dayanışmaya verdiği önem vurgulandı.

Erdoğan'ın ekimdeki Afrika ziyaretinde de bölge ülkelerine bağışta bulunma kararı anımsatılarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Zirvesi’nde, Teşkilat adına Afrika’ya aşı yardımında bulunulacağını da açıklamıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu doğrultuda teşkilat adına Afrika ülkelerine gönderilmek üzere Türkiye'nin 200 bin, Azerbaycan ile Özbekistan'ın 100'er bin doz Sinovac aşısı, Macaristan'ın 211 bin 200 doz Sinopharm aşısı tahsis ettiği bilgisi paylaşıldı.

Söz konusu aşıların talep ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak Burkina Faso ve Togo'ya sevki için gerekli mutabakatın sağlandığı belirtilen açıklamada, "Azerbaycan, Özbekistan ve Macaristan’ın hibe ettikleri aşılar ülkemize ulaşmış, bu aşılar ülkemizin de hibe ettiği aşılarla birlikte askeri kargo uçağımızla 6 Aralık'ta anılan iki ülkeye gönderilmiştir. Burkina Faso’ya 400 bin Sinovac, Togo’ya 211 bin 200 doz Sinopharm aşısı teslim edilmiştir" ifadesi kullanıldı.