Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 12:17Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Basra'da patlama: Ölü ve yaralılar var
Irak’ın Basra kentinde patlayıcı yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Irak’ın Basra kentinde patlayıcı yüklü motosikletle saldırı düzenlendi.
Basra Valisi Esad İdani, Irak resmi haber ajansı INA’ya yaptığı açıklamada, "Patlamada 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı." dedi.
Saldırıyı üstlenen olmadı
Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından yapılan açıklamada ise olayın patlayıcı yüklü bir motosikletin infilak ettirilmesi sonucu meydana geldiği belirtildi.
Patlamanın gerçekleştiği alanda güvenlik güçlerince incelemelerin sürdüğü kaydedildi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Irak Son Dakika
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