Bilim insanları, küresel ısınmanın sonucu olarak buzulların erimesiyle ortaya çıkan toprakların, zararlı bakteri ve virüs barındırdığını keşfetti.

Buzullarda saklı hastalıkların yeniden canlanmasına yol açan bu mikroorganizmalar, antibiyotiklere karşı dirençli olabilir.

Hangi bakterilerin olduğu tespit edilemiyor

Araştırmalara göre, Kuzey Kutup bölgesinde yüzyıllar boyunca mineralleri enerji kaynağı olarak kullanan bazı mikroplar, az besinle çok düşük sıcaklıkta uzun süre permafrost halde hayatta kalabildi.

Bilim dünyası donmuş toprakların altında hangi bakterilerin bulunduğunu tespit edemiyor.

Güney Kutbu'ndaki risk daha az

Günümüz bağışıklık sistemine yabancı olan bakterilerin antibiyotiklere direnç göstererek, ölümcül hastalıklara yol açabileceği belirtiliyor.



Güney Kutbu'nda ise zararlı bakteri bulma riski daha az. Çünkü buz tabakasından oluşan Antarktika daha az toprak barındırıyor.