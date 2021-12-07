ABD ve Çin arasındaki gerilim, olimpiyat oyunları öncesinde artıyor.

ABD’nin 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları’nı boykot kararı Çin’de sert yankı buldu.

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian, olimpiyatların "siyasi gösteriler ve siyasi manipülasyon için bir sahne" olmadığını söyleyerek "ABD, yaptığı yanlışın bedelini ödeyecek. Takip etmeye devam edin." dedi.

Sözcü Lijian, ABD'nin olimpiyat oyunlarına zarar vermeye çalıştığını ve böyle yaparak kendi güvenilirliğini zedelediğini vurguladı.

Beyaz Saray, insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıklamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Çin'in Sincan'da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hiçbir diplomatik ya da resmi heyet göndermeyeceğiz." demişti.