Arakanlı mülteciler, "zulme uğrayan azınlığa karşı şiddeti desteklediği" iddiasıyla Facebook’tan 150 milyar dolardan fazla tazminat talep ediyor.

Facebook, nefret dolu ve tehlikeli yanlış bilgilerin yayılmasının yıllarca sürmesine izin vermekle suçlanıyor.

İngiliz ve ABD'li avukatlardan Facebook'a dava

2017'de Budist çoğunluklu Myanmar'da askeri baskı sırasında tahmini 10 bin Arakanlı Müslüman öldürüldü.

İngiltere'de, mültecileri temsil eden bir İngiliz hukuk firması, Facebook’a yazdığı mektupta, şirketin algoritmaları Arakanlılara karşı nefret söylemini güçlendirdiğini iddia etti.

Facebook, Myanmar'daki siyasi durumu bilen moderatörlere ve teyitçilere yatırım yapmamak, Arakanlılara karşı şiddeti teşvik eden gönderileri kaldırmamak ve hesapları silmemekle suçlandı.

ABD'de ise avukatlar, Facebook'u "Güneydoğu Asya'daki küçük bir ülkede daha iyi pazar için Arakan halkının hayatını takas etmeye istekli olmakla" suçlayarak şikayette bulundular.

Adını "Meta" olarak değiştiren Facebook ise iddialara yanıt vermedi.

Facebook yorumlarında ölüm tehditleri

Reuters ajansının araştırması sonucu ortaya çıkan 2013 yılındaki Facebook gönderilerinde "Hitler'in Yahudilere yaptığı gibi onlarla savaşmalıyız" gibi ifadelerin kullanıldığı görüldü.

Facebook, 2018'de Arakanlılara karşı şiddet ve nefret söyleminin kışkırtılmasını önlemek için yeterli çabayı göstermediğini itiraf etmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.