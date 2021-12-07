Endonezya'nın Lumajang bölgesinde, 3 bin 676 metre yükseklikteki Semeru Yanardağı patladı.

Yoğun kül ve dumanlar oluşurken bu durumdan 11 köy etkilendi.

En az 34 ölü

Yanardağın patlamasının ardından can kaybı 34'e yükseldi, 16 kişi ise hala kayıp.

Patlamanın ardından bölgedeki evlerin çatıları yandı, yaklaşık 3 bin ev ve 38 okul zarar gördü. Yüzlerce kişi tahliye edildi.

Yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor.

"Tehlike devam ediyor"

Semeru Yanardağı Gözlemevinden yapılan açıklamada, yanardağ çevresinde tehlikenin hala devam ettiği ve bölgeden uzak durulması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Ülkede 130 aktif yanardağ bulunuyor

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) yetkilisi Abdul Muhari, duman ve kül nedeniyle birçok köyün karanlığa gömüldüğünü, 902 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği açıklamıştı.

Patlama sonrası çalıştıkları madende mahsur kalan 10 işçi de kurtarılmıştı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da, yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.