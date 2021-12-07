Dün 73,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,4 artışla 74,09 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların yükselişinde, COVID-19 salgınında ortaya çıkan Omicron varyantının ekonomik toparlanma ve küresel petrol talebini yavaşlatacağına ilişkin endişelerin azalması etkili oldu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, kesin bir sonuca varmak için daha fazla veriye ihtiyaç olmasına rağmen Omicron varyantının sanıldığı kadar ağır olmayabileceğini söyledi.

Nükleer müzakerelerin kesintiye uğraması

Suudi Arabistan'ın pazar günü Asya ve ABD'ye sattığı ham petrolün ocak ayı satış fiyatında bir önceki aya göre 80 sent artış yapması da fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyen bir unsur oldu.

İran'ın nükleer anlaşma görüşmelerinde, müzakerelerin kesintiye uğraması da petrol fiyatlarının artışında etkili oluyor.

Piyasalar, Amerikan Petrol Enstitüsünün bugün açıklayacağı petrol stok verilerine odaklandı. ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri ise yarın açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 74,20 ile 74,36 dolar aralığının direnç, 73,72 ile 73,40 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.