Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 09:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin 5 küçük uydu yolladı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]
Çin, yerli üretim Ceres-1 taşıyıcı roketiyle 5 küçük uyduyu Dünya yörüngesine yolladı. Ceres-1 roketiyle yapılan 2'nci fırlatış oldu.
Şinhua'nın haberine göre, Ceres-1 taşıyıcı roketi Çin'in kuzeyindeki Gansu eyaletindeki Ciuçuan Uydu Fırlatma Merkezi'nden ateşlendi.
Uyduların, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleştiği duyuruldu.
Bu, Ceres-1 roketiyle yapılan 2'nci fırlatış oldu.
İlk fırlatış Kasım 2020'deydi
Pekin Şinghı Dongli Uzay Teknolojisi Şirketi, diğer adıyla "Galactic Energy" tarafından geliştirilen katı yakıtlı küçük taşıyıcı roketle ilk fırlatış, 7 Kasım 2020'de yapılmıştı.
Ceres-1 roketi, yerden 160 kilometre irtifadaki Alçak Dünya Yörüngesi'ne 350 kilo, 700 kilometre yükseklikteki Güneş Eşzamanlı Yörünge'ye ise 270 kilo kadar yük taşıyabiliyor.
Etiketler: Çin Uzay Çalışmaları
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