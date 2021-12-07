Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) güneydeki Tokara takımadalarında yaşanan sık depremler hakkında açıklama yaptı.

Buna göre 4 Kasım yerel saatle 12.30'dan beri büyüklükleri 1 ila 4 arasında değişen 170'ten fazla deprem meydana geldi.

Güneydeki Kagoşima eyaletine bağlı takımadalarda Cumartesi 59, Pazar 79 ve dün ise 40'a yakın deprem yaşandı.

Depremler şiddetini artırabilir

Kamu yayıncısı NHK, sarsıntılar sonrası takımadalardan Akusekijima'da su ikmal hattının hasar gördüğünü açıkladı.

JMA depremlerin sürebileceği, şiddetini artırabileceğini açıklayarak, bölge halkını gerekli tedbirleri almaları gerektiği yönünde uyardı.

Kagoşima Üniversitesi Doğal Tehlikeler Araştırma ve Eğitim Merkezinden Doç. Nakatani Yukihiro, ada bölgesindeki sismik aktivite yoğunluğunu duyurdu.