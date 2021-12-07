Haber Giriş: 7 Aralık 2021 Salı 09:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'da alabora olan teknede can kaybı 42 oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Nijerya'nın Kano eyaletinde 30 Kasım'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.
Nijerya'da Kano Eyalet Polis Sözcüsü Abdullahi Kiyawa, Bagwai Nehri'nde teknenin alabora olmasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında 13 kişinin cesedine daha ulaşıldığını açıkladı.
Böylece kazada hayata kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi.
9 kişi kurtarıldı
Kiyawa, arama kurtarma çalışmalarında 9 kişinin kurtarıldığını ifade etti.
Kano eyaletinde yaşanan tekne faciasının ardından eyaletteki nehirlerde ticari tekne taşımacılığı faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştu.
Nijerya'da yağış döneminde nehirlerde zaman zaman tekne kazaları meydana geliyor.
Etiketler: Nijerya
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