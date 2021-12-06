Beyaz Saray, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıkladı.

"İnsan hakları ihlalleri nedeniyle resmi heyet göndermeyeceğiz"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, şunları söyledi:

"Çin'in Sincan'da işlediği insanlığa karşı suçlar ve diğer insan hakları ihlalleri nedeniyle 2022 Pekin Kış Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na hiçbir diplomatik ya da resmi heyet göndermeyeceğiz."

ABD'li sporculara tam destek

Olimpiyatlara gidecek ABD'li sporculara desteklerinin tam olduğunu vurgulayan Psaki, ABD'nin insan haklarını korumak adına verdiği güçlü bir taahhüt olduğunun altını çizerek, Pekin Olimpiyatları'na yapılan bu boykotun diplomatik seviyede olduğunu ve sporcuları etkilemediğini ancak Çin'in insan hakları ihlallerine sert bir mesaj olduğunu söyledi.

Biden, boykotu düşündüklerini duyurmuştu

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in "insan hakları ihlalleri" uyguladığı gerekçesiyle bu ülkede düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulayacakları iddiasına ilişkin soru üzerine, "Evet, bu yapmayı düşündüğümüz bir şey" demişti.

Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de düzenlenecek.