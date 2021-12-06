ABD'de Kongre üyesinin 'silahlı' Noel fotoğrafı tepki topladı
ABD Kongre Üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie’nin aile fertleriyle uzun namlulu silahlarla çekildiği Noel fotoğrafı büyük tepki çekti.
Temsilciler Meclisinin Kentucky Milletvekili Massie’nin, Twitter'dan önceki gün paylaştığı fotoğraf, kendi partisinden bazı isimler dahil geniş kesimlerce eleştirilere neden oldu.
"Silah hakları" tartışması alevlendi
"Noel’iniz kutlu olsun. Noel baba, lütfen cephane getir" ifadesiyle paylaştığı fotoğrafta, Massie'nin 6 aile üyesiyle Noel ağacının önünde ellerinde uzun namlulu silahlarla poz verdiği görüldü.
Söz konusu fotoğrafın, özellikle geçen hafta Michigan’daki bir lisede meydana gelen silahlı saldırıdan birkaç gün sonra paylaşılması üzerine ülkede uzun zamandır devam eden "silah hakları" tartışmasını yeniden alevlendirdi.
Merry Christmas!— Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 4, 2021
ps. Santa, please bring ammo. pic.twitter.com/NVawULhCNr
2020’de 20 bin kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti
En son 30 Kasım'da ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde yarı otomatik silahla yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.
ABD’deki silahlı olaylarla ilgili verileri derleyen Silah Şiddeti Arşivi kayıtlarına göre, 2020’de ülkede 20 bine yakın kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
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