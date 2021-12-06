Temsilciler Meclisinin Kentucky Milletvekili Massie’nin, Twitter'dan önceki gün paylaştığı fotoğraf, kendi partisinden bazı isimler dahil geniş kesimlerce eleştirilere neden oldu.

"Silah hakları" tartışması alevlendi

"Noel’iniz kutlu olsun. Noel baba, lütfen cephane getir" ifadesiyle paylaştığı fotoğrafta, Massie'nin 6 aile üyesiyle Noel ağacının önünde ellerinde uzun namlulu silahlarla poz verdiği görüldü.

Söz konusu fotoğrafın, özellikle geçen hafta Michigan’daki bir lisede meydana gelen silahlı saldırıdan birkaç gün sonra paylaşılması üzerine ülkede uzun zamandır devam eden "silah hakları" tartışmasını yeniden alevlendirdi.

Merry Christmas!

ps. Santa, please bring ammo. pic.twitter.com/NVawULhCNr — Thomas Massie (@RepThomasMassie) December 4, 2021

2020’de 20 bin kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti

En son 30 Kasım'da ABD'nin Michigan eyaletindeki Oxford Lisesi'nde yarı otomatik silahla yapılan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

ABD’deki silahlı olaylarla ilgili verileri derleyen Silah Şiddeti Arşivi kayıtlarına göre, 2020’de ülkede 20 bine yakın kişinin silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.