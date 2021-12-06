ABD'nin Boston şehrindeki UMass Memorial Health Hastanesi, 1 Kasım'a kadar süre tanıdığı çalışanlarına hala aşı yaptırmadıkları için sözleşmelerinin feshedildiğini açıkladı.

Hastane, aşı olmaları için tanınan sürenin üzerinden yaklaşık 1 ay daha geçtikten sonra çalışanlara sürelerinin dolduğunu söyleyerek işten çıkış işlemlerini gerçekleştirdi.

Çalışanların yüzde 98'i aşını oldu

Çalışanlarının yüzde 98'inin verilen süreye kadar aşılarını yaptırdığını aktaran hastane yetkilileri, aşı olmamakta direnen yüzde 2'lik kesimin ikna edilemediğini söyledi.

Önceliğinin hastaları ve diğer çalışanları korumak olduğunu vurgulayan sağlık kuruluşu, COVID-19 aşısı olmayan çalışanlarını işten çıkarmaktan başka çarelerinin kalmadığını açıkladı.

Söz konusu hastanenin yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor.