Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan bir tırda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi.

Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." dedi.

Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR’da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi.



Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/CByxk3oRVG — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) March 12, 2022

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak, Türkiye'yi İran'a bağlayan en önemli sınır kapılarından biri.