Gürbulak Sınır Kapısı'nda 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi
Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkeye giriş yapan bir tırda 1 ton 18 kilogram metamfetamin ele geçirdi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan ülkemize giriş yapan bir tırda 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi.
Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum." dedi.
Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR’da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) March 12, 2022
Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/CByxk3oRVG
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak, Türkiye'yi İran'a bağlayan en önemli sınır kapılarından biri.
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