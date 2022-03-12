Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 17:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile telefonda görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili, bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar
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