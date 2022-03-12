Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 16:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bugün Ukrayna’daki son gelişmeleri ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı Rusya Ukrayna
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