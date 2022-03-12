Ukrayna'nın birçok şehri ateş altında. Başkent Kiev, Odesa, Dnipro ve Harkiv de dahil olmak üzere birçok şehirde hava saldırısı sirenleri çaldı.

Kiev'in batısında bir mahalleye havan mermisi isabet etti. Rusya, Ukrayna'nın kuzey kenti Jitomir'e de hava saldırısı düzenledi.

Hedef alınan yerler arasında iki hastane ve bir okul da vardı.

Onkoloji hastanesi vuruldu

Mikolayiv'de çeşitli noktalarda patlamalar oldu.

Kentteki onkoloji hastanesi de Rusya'nın hedefindeydi.

Donetsk'te ise Rusya'nın saldırıları sonrası yok edilmiş bir köy görüntülendi.

Kentte, henüz patlamamış ancak, üzerinden dumanların çıktığı bir Rus taktik füzesi de tespit edildi.

Ukrayna'da 10'dan fazla yerleşim yerinde insani yardım koridoru açıldı

Sivillerin tahliyesi için Mariupol ve Pologi şehirleri başta olmak üzere, Kiev ve Sumi bölgelerinde 10'dan fazla yerleşim yerinde insani yardım koridoru açıldı.

Kiev Bölgesi Valiliği tahliye girişimleri sırasında Rus hava saldırısı ve tehditlerin devam ettiğini aktardı.

Donetsk Bölgesi valiliği ise Mariupol'a insani yardım getirmenin zor olduğunu söyledi, "Bölgeye durmaksızın atış yapılıyor" dedi.

Lohvitsi'den Sumi'ye de tahliye amaçlı 79 otobüs yola çıktı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya ait 3 bin 491 askeri altyapı tesisinin yok edildiğini duyurdu.

Brovary'deki Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ana radyo ve elektronik istihbarat merkezinin de devre dışı bırakıldığı aktarıldı.