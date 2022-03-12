Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 10:37Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya: Ukrayna'ya ait 3 bin 491 askeri tesis yok edildi
[Fotoğraf:AP]
Rusya Savunma Bakanlığı saldırının başlatıldığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya ait 3 bin 491 askeri alt yapı tesisinin yok edildiğini açıkladı
Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırı devam ediyor. Kiev, Harkiv, Chernihiv, Sumi ve Mariupol ağır bombardıman altında.
Mariupol'dan Zaporijya’birçok insani koridor açılırken Rusya birçok askeri tesisi bombalamayı sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı 24 Şubat'tan bu yana 3 bin 491 askeri alt yapı tesisini yok ettiklerini açıkladı.
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