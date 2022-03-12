Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Tayvan hükümetinden Ukraynalılara destek veren karar geldi.

Tayvan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukraynalılar için özel bir vize uygulaması başlatıldığı ve uygulamaya kapsamında, Tayvan'da vatandaşlığı bulunan veya oturuma iznine sahip akrabaları bulunan Ukraynalıların şu anda uygulanan sınır kısıtlamalarından etkilenmeden Tayvan’a giriş yapabilecekleri belirtildi.

Açıklanan yeni vize uygulamasındaki gerekçelere vurgu yapan Bakanlık, Tayvan’a gelmek isteyen Ukraynalıların Ukrayna pasaportuna sahip olmaları gerektiğine ve aynı zamanda istenen tüm belgelerin eksiksiz hazırlamasının önemine dikkat çekti.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayınlanan bir raporda, Rus işgalinin başladığı 24 Şubat gününden bu yana 2,5 milyon Ukraynalının ülkelerini terk etmek zorunda kaldığı vurgulandı.