Kuzey Kore'nin son aylarda balistik füze denemelerine hız vermesi ABD'yi alarma geçirdi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Kuzey Kore'nin 26 Şubat ve 4 Mart'ta yeni geliştirdiği kıtalararası balistik füzeyi denediğini tespit ettiklerini açıkladı.

Washington bu denemelerin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararına aykırı olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar Kuzey Kore'nin denemeler ile; hem ilk casus uydusunu yörüngeye yerleştirme planlarını hem de birden fazla nükleer savaş başlığını taşıyan füze sistemini test ettiği görüşünde.

Casus uydu aracılığıyla Amerikan uçak gemilerinin yerini tespit ederek nokta atışı saldırı için gerekli bilgiye sahip olacağı belirtiliyor.

2 kişi ve 3 kuruluş yaptırım listesine alındı

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kuzey Kore'nin askeri yeteneklerinin geliştirilmesine yardımcı olan üç Rus merkezli kuruluşa ve bu şirketlerle bağlantılı iki kişiye yaptırım kararı aldı.

Bu kişi ve kuruluşların mal varlıkları donduruldu.

Karara gerekçe olarak Kuzey Kore'nin son 2 fırlatmada kıtalar arası balistik füze sistemlerini denemesi gösterildi.