Rus güçlerinin saldırısı altında olan Mikolayiv'de birçok noktada patlamalar yaşandı. Bölge Valisi, Rus güçlerin Mikolayiv'e saldırı başlattığını açıkladı.

Kentteki onkoloji hastanesinin de saldırıların hedefi olduğu bildirildi.

Harkiv'e yönelik saldırılar da sürüyor. Harkiv Bölge Valisi, Rus ordusunun bir psikiyatri hastanesini vurduğunu söyledi. Şehrin yoğun bombardıman altında olduğuna vurgu yapan Harkiv Belediye Başkanı da, 48 okulun saldırılarda hasar gördüğünü belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İvano-Frankivsk ve Lutsk şehirlerindeki havaalanları uzun menzilli füzelerle vuruldu. Havaalanları kullanılamaz hale geldi. Rusya, Mariupol kentinin kuzeyinde yer alan Volnovakha kentinin de ele geçirildiğini duyurdu.

"Rusya Mariupol'de insani koridorlara izin vermedi"

Mariupol belediye başkanlığı, son 12 gündeki saldırılarda bin 582 sivilin öldüğünü bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, Rusya'nın Mariupol'de insani koridorlara izin vermediğini söyledi. Sumı bölgesinde ise saldırılar 50 binden fazla evi elektriksiz bıraktı.

'Moskova uluslararası hukuku ihlal etti'

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Rus güçlerinin Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdığını duyurdu; Moskova'nın uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi sivilleri hedef alan saldırıların uluslararası hukuka göre yasak olduğunu; bunların savaş suçu anlamına gelebileceğini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı ise Rusya'nın Ukrayna'nın batısındaki havaalanlarını hedef aldığını, Ukrayna ve çevresinde günde 200 sorti yaptığını açıkladı. Pentagon'a göre Ukrayna'nın 56 savaş uçağı bulunuyor.