Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün Ukrayna'nın Rus askeri işgaline karşı kahramanca mücadelesinin 17'nci günü olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, özellikle savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna topraklarında faaliyet gösteren Rus ordusuna ait 31 taktik grubun etkisiz hale getirildiği belirtilerek "Düşman yedek asker bulmakta büyük sorun yaşıyor" ifadesi kullanıldı.

"Belarus'un Ukrayna'yı istilası tehdidi ortadan kalkmadı"

Öte yandan Ukrayna Parlamentosu milletvekili ve Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komisyonu üyesi olan Fedor Venislavskiy, ulusal televizyon kanallarının ortak yayınında yaptığı açıklamada, Belarus'un Ukrayna'yı istilası tehdidinin ortadan kalkmadığını söyledi.

Venislavskiy, "İstihbarat birimlerimiz ve uluslararası ortaklarımızdan gelen bilgilere göre, Belarus'un taktik grupları, hava indirme birlikleri Ukrayna sınırlarının yakınında sürekli konuşlandırılıyor ve manevralar yapıyor. Yani tehdit ortadan tam olarak kalkmadı. Böyle bir istila tehdidi bizi Ukrayna-Belarus sınırında güçlü savaş birimlerini bırakmaya zorluyor" dedi.