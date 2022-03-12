ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Kuleba’nın Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’yla yaptığı üçlü toplantıyı görüştü.

Price, "Bakan Blinken, Dışişleri Bakanı Kuleba'ya ABD'nin Rusya'ya ödetilecek bedeli daha da artırmak için G7 ve AB ile koordineli gerçekleştirdiği ortak eylemler hakkında bilgi verdi" ifadelerini kullandı.

Price, Blinken’in ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne bağlılığını ve Rus kuvvetleri tarafından giderek artan acımasız bombardımanla karşı karşıya kalan Ukrayna halkına güvenlik, ekonomik ve insani desteği artırmaya devam edeceğini yinelediğini belirtti.

Sözcü Price "Bakanlar Rusya'nın Birleşmiş Milletler de dahil olmak üzere dünyayı aldatmak için yaptığı dezenformasyon kampanyalarını tırmandırdığına dair endişelerini paylaştılar" bilgisini verdi.

Belarus'a karşı yürütülen çabalar

Price, Blinken’in Rusya'dan Ukrayna'ya karşı "önceden tasarlanmış, kışkırtılmamış ve haksız savaşın" hesabını sormanın yanı sıra Belarus'u da Rusya'nın savaş operasyonlarına yardımcı olmaktan sorumlu tutmak için küresel çabalar hakkında bilgi verdiğini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların durması ve kalıcı barış için çaba sarf etmeyi sürdüren Türkiye, 10 Mart’ta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı Antalya Diplomasi Forumu marjında, Çavuşoğlu'nun da katılımıyla üçlü toplantıda bir araya getirmişti.