Birinci ve ikinci dünya savaşının baş aktörü olan Almanya, iki kez bozulan ekonomisini yeniden ayağa kaldırdı. Almanya, 80 milyonu aşkın nüfusu ile Avrupa'nın Türkiye'den sonra en kalabalık ülkesi konumunda.

Ekonomisini düzeltse de askeri harcamaları hep sınırlı olan Almanya'da buna yaptırımlar etkili oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasıyla Almanya, ordusunun üzerindeki ambargo örtüsünü kaldırdı.

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özgürk, "Almanya, İkinci Dünya Savaşından sonra savunma sanayii ve silahlanma konusunda hem anayasası itibariyle hem de İkinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan uluslararası anlaşmaların gereği olarak ya da ikinci dünya savaşından sonra kurulan uluslararası düzenin bir sonucu olarak daha pasif bir ülkeydi." dedi.

Almanya'nın savaşlardaki yıkıcı tavrı Avrupa'da acılara neden oldu. Savaşla yerle bir olan Avrupa, dünya siyasetindeki öncü rolünü de kaybetti.

Çözümü NATO'da buldu

Avrupa'nın güvenliği tehdit altına girdi. Askeri gücünü yitirmiş Almanya, diğer batı Avrupa ülkeleri gibi çözümü NATO'da buldu.

Avrupa Güvenlik Sisteminde şu an Amerika'nın Almanya'da 50 bin askeri ve çok sayıda askeri üssü olduğunu söyleyen Öztürk, burada da nükleer silahlardan her türlü konvansiyonel ya da orta menzilli, uzun menzilli silahlara kadar birçok silahı Avrupa'da konuşlandırmış durumda olduğunu aktardı.

Ordunun teknolojik yenilenmeye ihtiyacı var

Almanya, Avrupa'da büyük silahlı güçler sıralamasında dördüncü. İngiltere, Fransa ve İtalya ise başı çekiyor. Ancak Alman ordusunun teknolojik yenilenmeye ihtiyacı var.

Son yılların raporlarına bakıldığında devasa bir enkaz görüldüğünü ifade eden SETA Berlin Koordinatörü Zafer Meşe, "Kara kuvvetlerinde, hava kuvvetlerinde, deniz kuvvetlerinde doğru dürüst ellerinde bulunan araçlar, silah sistemlerinin yüzde 60, 70'i civarında işlevsiz halde olduğu tespit edilmekte. Yeterince helikopter olmadığından farklı yerlerden helikopter kiralıyor ve orada uçuş eğitimi alıyorlar. Yani Almanya'nın gerçekten devasa bir sıkıntısı var." dedi.

100 milyar euroluk fon

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına ihtimal vermedi. Ta ki 24 Şubat'a kadar. Saldırı ile Federal Hükumet de Berlin Duvarı'nın yıkılışından bu yana en keskin politika değişikliğine gitti.

Almanya'nın savaş karşıtı politikası Şubat 2022'de son buldu.

Başbakan Olaf Scholz, savunma harcamaları için 100 milyar euroluk özel bir fon kurduklarını, fonları gerekli yatırımlar ve silahlanma projeleri için kullanacaklarını söyledi.

Üstelik bununla da sınırlı kalınmadı. Her yıl savunmaya ayrılacak miktar gayri safi yurtiçi hasıla yüzde 2'nin üzerine çıkacak.

Almanya'da silahlanmadan enerji politikalarına kadar tabular yıkıldı. Siyasetin gündemi savaş ve ordu stratejileri oldu. Kapsamlı reformlar, milyarlarca euroluk yeni silah alımlarını öngörüyor.

Heron'ların satın alım süreci hızlandırılacak

Alman hükumeti, Amerika Birleşik Devletlerinden F-35 savaş uçaklarının alınması seçeneğini masada tutuyor. Öte yandan yeni jenerasyon savaş uçaklarının Avrupalı partnerlerle üretilmesi de gündemde.

Avrupa'nın İnsansız Hava Aracı projesi Eurodrone anlaşmaları da önemli başlıklar arasında. İsrail yapımı silahlı insansız hava aracı Heron'ların satın alım süreci hızlandırılacak.

Borçlanma gerekebilir

Bu silahlanma Berlin'e pahalıya mal olacak. Bütçe sınırlarını aşan harcamalar için Almanya'nın borçlanması gerekebilir. Öte yandan Almanya Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle uğrayacağı zararları da göğüslemek zorunda kalacak.

Kamera: Mustafa Oğuz