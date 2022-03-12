Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde ikinci kez Antalya'da düzenlenen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 11 Mart'ta başladı.

Antalya Diplomasi Forumu 2'nci gününde de hızla devam ediyor.

Konuklar diplomasinin yanı sıra teknoloji oturumlarına da katılabiliyor. Bu kapsamda günün en dikkat çekici oturumlarından birisi de "metaverse oturumu" oldu.

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında "Yapay zeka, metaverse ve diğer her şey" konulu panel düzenlendi. VR gözlük kullanan katılımcılar panele "metaverse" ortamında başladı.

ADF'nin gerçekleştiği kongre merkezinde en dikkat çekici noktalardan biri de 397 görsel eserin sergilendiği diplomasi tüneli. Ayrıca ADF'nin internet sitesinden bu tüneli gezebilirsiniz.

Metaverse nedir?

Metaverse’ü tüm dijital dünyaların birleştirildiği, yani internette yapabildiğiniz her şeyin tek bir alanda toplandığı paralel bir evren olarak tanımlamak mümkün.

Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg de metaverse kavramını "sadece bakmak yerine içinde bulunduğunuz bir internet" olarak tanımlıyor.

Bilim insanları, metaverse evrenini oluşturabilmek için gereken teknolojik donanıma neredeyse hazır olduğumuzu düşünüyor.

Bu teknolojinin yaygın hale gelerek gerçekten bir paralel evrene dönüşmesi için, yapay gerçeklik ve artırılmış gerçeklik alanında ilerlenmesi gerekiyor.

Metaverse'te her şeyi yapmak mümkün mü?

Bu dijital evrende oluşturulan 3 boyutlu avatarlarla çalışmak, gezmek, oyun oynamak, konsere gitmek, kripto paralarla alışveriş yapmak gibi birçok günlük aktiviteyi yerine getirmenin mümkün olması bekleniyor.

Ancak yemek molaları için gerçek dünya arası vermek gerekiyor.

Metaverse’te kaç saat harcarsınız?

Teknoloji araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner, ‘What is a Metaverse?’ başlıklı araştırmasında, 2026 yılına kadar insanların %25'inin iş, alışveriş, eğitim, sosyal medya ve/veya eğlence için metaverse'te günde en az bir saat geçirmesini beklediğini açıkladı.

Gartner Araştırma Başkan Yardımcısı Marty Resnick ise metaverse’ün amacının birçok etkinliği birleştirmek olduğunu, ancak şu anda sınırlı işlevselliğe sahip birçok metaverse olduğunu söylüyor. Yani nihayetinde dijital arazi satın alma, sanal bir sosyal deneyime katılma, sanal alışveriş merkezlerinde alışveriş gibi etkinliklerin tek bir metaverse’te gerçekleşmesi bekleniyor.