Metaverse sizi heyecanlandırıyor ya da korkutuyor mu? Metaverse’te gerçek hayatta asla yapmayacağınız ne yapardınız? Bu teknolojinin topluma zararlı olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Metaverse araştırmalarında bunlar gibi onlarca soru için farklı tutumlar ortaya çıkıyor. Son zamanlarda yayımlanan raporlarda bu tutumları görmek mümkün.

İnsanların metaverse kavramını nasıl gördüğünü anlamak için beş farklı kaynağın verilerine baktık. Siz hangi görüşlere daha yakınsınız?

Metaverse’te kaç saat harcarsınız?

Teknoloji araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner, ‘What is a Metaverse?’ başlıklı araştırmasında, 2026 yılına kadar insanların %25'inin iş, alışveriş, eğitim, sosyal medya ve/veya eğlence için metaverse'te günde en az bir saat geçirmesini beklediğini açıkladı.

Gartner Araştırma Başkan Yardımcısı Marty Resnick ise metaverse’ün amacının birçok etkinliği birleştirmek olduğunu, ancak şu anda sınırlı işlevselliğe sahip birçok metaverse olduğunu söylüyor. Yani nihayetinde dijital arazi satın alma, sanal bir sosyal deneyime katılma, sanal alışveriş merkezlerinde alışveriş gibi etkinliklerin tek bir metaverse’te gerçekleşmesi bekleniyor.

Aynı araştırmada metaverse’e katkıda bulunan teknik yetenekler arasında, artırılmış gerçeklik, esnek çalışma stilleri, başa takılan ekranlar (HMD'ler), bulut teknolojileri, Nesnelerin İnterneti, 5G, yapay zekâ ve uzamsal teknolojiler gösteriliyor.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

Metaverse: Sanal bir dünyada kendiniz kalır mıydınız?

Müşteri hizmetleri platformu Tidio, ‘Metaverse: Sanal bir dünyada kendiniz kalır mıydınız?’ başlıklı bir araştırma yayımladı.

Binden fazla kişiyle yapılan ankete göre katılımcıların neredeyse %77’si metaverse’ün modern topluma ciddi zararlar vereceği görüşünde. Bu güvensizliğin en büyük sebeplerinden biri metaverse’ün, Meta (eski adıyla Facebook) ile özdeşleşmesi olarak görülüyor. Business Insider’ın raporuna göreyse Facebook veri gizliliği konusunda en az güvenilen sosyal medya platformu.

Araştırmadan çıkan dikkat çekici bir sonuç da şu: Katılımcıların yaklaşık %54’ü metaverse’te kendilerine benzemeyen bir avatar tasarlayacaklarını kabul ediyor.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

‘Metaverse’te gerçek hayatta asla yapmayacağınız ne yapardınız?’ sorusuna gelen diğer yanıtlara göre, katılımcıların %14’ü nefret söyleminde bulunacağını, %18’i sanal infazları izleyeceğini, %18’i sanal insanlar üzerinde etik olmayan deneyler yapacağını söylüyor.

Ayrıca, katılımcıların %60’ı intihar, %57’si hayvan istismarı, %52’si nefret söylemi ve taciz ile ilgili içeriklerin ‘tamamen sansürlenmesi’ gerektiğini düşünüyor. %53’ü alkol ve uyuşturucu, %49’u müstehcen, %44’ü grafik şiddet ile ilgili içeriklerin ‘kısıtlanması’ gerektiği görüşünde.

Metaverse ne kadar biliniyor?

Ipsos tarafından yapılan bir ankete göre, Amerikalıların %38’i metaverse kavramına aşina olduklarını belirtiyor. Ancak sadece %16’sı metaverse’ü ‘insanların sosyalleşebileceği, çalışabileceği ve oynayabileceği sanal, bilgisayar tarafından oluşturulan bir dünya’ olarak doğru tanımlayabiliyor.

Bu çalışmadan çıkan sonuca göre sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik gibi teknolojiler katılımcılara daha tanıdık geliyor. Katılımcıların %33’ü metaverse konusunda meraklı hissederken, %27’si ilgisiz olduğunu belirtiyor.

[Grafik: Nursel Cobuloğlu]

Metaverse yeni sosyal medya olabilir mi?

Statista’da yer alan bir veriye göre,1000 ABD’li yetişkin katılımcının %66’sı metaverse’ün şu anda bildiğimiz ve kullandığımız sosyal medyanın yerini alabileceğini düşünüyor. %24’ü tamamen yerini alabileceğini söylerken, %42’si bunun kısmen olacağı fikrinde.

Advokate Group tarafından yapılan bir araştırmaya göreyse katılımcıların %20’si metaverse’ün bir iki yıl içerisinde ana akım olacağını düşünüyor. %49’u ise bunun 3 ila 6 yıl süreceğine inanıyor.

Metaverse konusunda öncelik

Tüm bu araştırma sonuçlarına bakınca korkular kadar umutların, faydalar kadar zararların beklendiği görülüyor. Henüz oluşma aşamasındaki bu teknoloji için Gartner Araştırma Başkan Yardımcısı Marty Resnick şöyle öneriyor:

"Öncelik öğrenmek, keşfetmek ve bir Metaverse için hazırlanmak olmalıdır."