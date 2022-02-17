Ankaralı bir teknoloji firması, gece trafik kazalarının önüne geçmek için bir proje geliştirdi.



2 yıllık çalışma sonucu aydınlatmalı kedi gözü üretti. Cihaz, Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip.

Sürücülerin hakimiyetini artırmak istediklerini söyleyen Firma Ortağı Murathan Geçim, "Sürücülerin hayvanları ve insanları görmemesinden kaynaklı bir ürün geliştirmek istedik. Bundan dolayı kedi gözünü oluşturduk. Sonuç itibarıyla bir tane insanı veya hayvanı koruyabilirsek bizden mutlusu olmaz." dedi.

Yerli imkanlarla üretildi

Yerli imkanlarla üretilen aydınlatmalı kedi gözü 6 saatte güneş enerjisiyle şarj olup 24 saat çalışabiliyor.

Geçim, aydınlatmalı kedi gözünün kullanıma geçmesi için Karayolları Genel Müdürlüğü ile görüşmelerin sürdüğünü de söyledi:

"Ürünümüzü beğendiler, bunun üzerine de bir demo çalışması yapmamızı istediler. Biz bu ürünü yaparken ilmek ilmek ilerledik. Kedi gözünün içinde reflektör kullandık. Böylece tek ledin sonucunda yaklaşık 10 metre bir taraf 10 metre bir taraf olmak üzere 20 metre bir aydınlık gerçekleştirdik."

Çift taraflı ışıklandırma sayesinde yolun dış tarafı da aydınlanacak. Sürücüler, yola çıkabilecek yabani hayvanları erken fark edebilecek.