Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Eyüpsultan'da bulunan İlim Yayma Cemiyeti'nde genç akademisyenlerle buluşarak, vakfın "2018-2019 Bursiyer Tanışma Programı"nın onur konuğu oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altun, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, küresel ve bölgesel alanda süren sert mücadelenin önemli bir aktörü haline geldiğini belirterek, bu dönemin Türkiye için oldukça önemli imkanlara gebe olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Altun, Türkiye'nin sahip olduğu ortamda bilimsel bilgi üretmenin de son derece kıymetli olduğunu ve ülkede bilimsel bilgiye ve bilim insanı yetiştirmeye geçmişte olduğundan çok daha fazla önem verildiğine dikkati çekerek, "Bu noktada yeni dönemin ruhuna ve paradigmasına uygun şekilde kendinizi yetiştirmeniz ve bu doğrultuda kendinize yatırım yaparken ülkenizin meselelerini esas alarak çalışmanız son derece hayatidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeni döneme uygun bir şekilde bilimsel bilgi üreteceğiz"

Türkiye'nin 2002'den bu yana her alanda güç biriktirdiğini, büyüdüğünü, demokratikleştiğini ve bağımlılık tuzağından kurtulduğunu vurgulayan Altun, şöyle devam etti:

"Akademik hayatta da bu imkanların farkında olarak varlık göstermek gerekiyor. Öz güven içerisinde, kendi sorularınız çerçevesinde bilgi üretme imkanına sahipsiniz. Yeni bir dünyadayız, güçlü bir ülkedeyiz, öz güven sahibi bir nesiliz, elimizde imkanlarımız var. Dolayısıyla biz yeni döneme uygun bir şekilde bilimsel bilgi üreteceğiz. Mutlaka özgünlük arayışınızı devam ettirin. Birileri, geçmiş dönemin alışkanlıkları bugünün hakikatleri olarak dayatıyorsa, bunu asla kabul etmeyin."

"Kendinize ait sahici ve özgün soruların peşine düşmelisiniz"

Akademik faaliyetin çok zahmetli bir iş olduğunu kaydeden Altun, "Akademik faaliyeti sürdürürken hangi soruya cevap aradığınız çok önemli. Başkalarının sorularına cevap aramayın. Kendinize ait sahici ve özgün sorularınızın peşine düşmelisiniz." görüşünü dile getirdi.

Altun, gençlerin özgün çalışmalar yapması gerektiğini belirterek, genç akademisyenlere ise şu önerilerde bulundu:

"Batı'dan veya başka bir yerden kendinize yakın bir teori ya da birilerinin 'bu çok iyidir...' dediği bir paradigma bulup, ona sırtınızı yaslayıp çalışma yapmak suretiyle özgün bir iş yapamazsınız. Eğer doğru bir soru sorarsanız, bu ülkenin gerçek bir meselesiyle ilgilenirseniz bir karşılık bulursunuz ve ülkeye bir katkı sunarsınız. Kendinizdeki değeri ülke için katma değere dönüştürün. Bunun yolu da ülke meseleleri üzerine düşünmek, ülke meselelerini takip etmektir.

Odağınızı kaybetmeyin. Çalışma alanınızı, sorunuzu belirledikten sonra mutlaka o alanda derinleşin ve yaptığınız işi kaliteli yapın. Yüksek lisans ve doktora sizin için çok kritik dönemlerdir. Ders dönemlerinizde kendinize yatırım yapın. Doğru kaynakları, alanın temel kaynaklarını belirleyin ve bu kaynaklarla yoğrulun. Özellikle ders dönemlerinizi, tez döneminizi iyi bir kaleminiz olması için kullanın. Defalarca yazacaksınız, bozacaksınız, tekrar yazacaksınız. Ana diliniz birinci sınıf olsun ve bu işin olmazsa olmazı, yabancı dildir. Gelenekle de gelecekle de bağınız olsun. Çalıştığınız meselenin, ilgi duyduğunuz alanın gelenekte karşılığının ne olduğuna bakın. Ama diğer taraftan gelecekte bu alanın nereye gideceğiyle ilgili de çalışın ve teknolojiyi çok iyi kullanın. Diğer taraftan metodoloji ve yöntem bilmek, bir bilim insanının olmazsa olmazıdır. Ama sakın 'yöntemperest ve metotperest' de olmayın. Mutlak suretle doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasında hem irtibatı hem de farklılaşma noktalarını doğru bilin."

Programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA