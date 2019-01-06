Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bir terör örgütünün Kürtleri temsil ettiğini ileri sürmek, her şeyden önce Kürt kardeşlerimize saygısızlıktır." ifadelerini kullandı.

"Amacımız Kürtleri terör örgütünün zulmünden kurtarmak"

Kalın, Türkiye'nin PKK ve Suriye uzantılarına yönelik mücadelesinin bir amacının da Kürtleri bu terör örgütünün zulmünden ve baskısından kurtarmak olduğunu söyledi.

"Türkiye çabalarına kararlılıkla devam edecektir"

Türkiye'nin Suriye'de çözüm için çabalarını sürdüreceğini belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Türkiye, Suriyeli kardeşleri arasında hiçbir dini, etnik ve mezhebi ayrım yapmadan savaşın sona ermesi, güvenliğin sağlanması ve siyasi geçiş sürecinin uygulanması için çabalarına kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: AA