Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Gri kategorideki terörist ölü olarak ele geçirildi
19 Eylül’de Iğdır'da gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde terörden arananlarda gri kategoride yer alan Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında; Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül’de operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde terörden arananlarda gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.
Etiketler: son dakika gri kategoriSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 17:28
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