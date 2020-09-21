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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.10'da başladı.
Toplantıda öncelikli gündem yine Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak. Ankara'nın gerilimi azaltmak için attığı son adımların sonuçları değerlendirilecek.
Kabine toplantısında son dönemlerdeki vaka artışı da değerlendirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son duruma ilişkin kabine üyelerini bilgilendirecek.
Koronavirüsle mücadelede alınabilecek yeni tedbirler konuşulacak.
Kabine toplantısında ayrıca Libya ve Suriye konusunda Türk heyetlerinin muhatapları ile yaptığı görüşmeler ile terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.
Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 15:23
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