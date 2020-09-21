Kimlik kartı ve sürücü belgesinde yeni bir döneme girildi.

Sürücü belgeleri artık çipli nüfus kartlarına yüklenebilecek. Böylece cepte iki yerine tek kart taşınacak.

Eşleştirme işlemi nüfus müdürlüklerinde yapılıyor.

Sürücü belgesi TC Kimlik kartına yüklenirken ücret alınmayacak

Fatih Nüfus Müdürü Rabia Babaoğlu, "Ücretsiz yapılan bir işlem, vatandaşlarımıza tek uyarımız, mutlaka sürücü belgesi ile kimliğinin yeni tip olması gerekiyor bu işlemin olabilmesi için. Buraya geldiklerinde randevu almalarını da tavsiye ediyoruz" dedi.

Tek kart uygulaması yurt içinde geçerli olacak.

Yurt dışındaki kullanımlar için sürücü belgeleri basılmaya devam edecek.

