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Ehliyet ve kimlik artık tek kartta
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sürücü belgelerinin çipli kimlik kartları ile eşleştirilmesine başlandı. İşlem nüfus müdürlüklerinde yapılıyor. Eşleştirme ile sürücü belgesi ve kimlik kartının ikisini birden taşımaya gerek kalmayacak.
Kimlik kartı ve sürücü belgesinde yeni bir döneme girildi.
Sürücü belgeleri artık çipli nüfus kartlarına yüklenebilecek. Böylece cepte iki yerine tek kart taşınacak.
Eşleştirme işlemi nüfus müdürlüklerinde yapılıyor.
Sürücü belgesi TC Kimlik kartına yüklenirken ücret alınmayacak
Fatih Nüfus Müdürü Rabia Babaoğlu, "Ücretsiz yapılan bir işlem, vatandaşlarımıza tek uyarımız, mutlaka sürücü belgesi ile kimliğinin yeni tip olması gerekiyor bu işlemin olabilmesi için. Buraya geldiklerinde randevu almalarını da tavsiye ediyoruz" dedi.
Tek kart uygulaması yurt içinde geçerli olacak.
Yurt dışındaki kullanımlar için sürücü belgeleri basılmaya devam edecek.
Etiketler: sürücü belgeleri çipli kimlik kartları kimlik kartıSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 17:16
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