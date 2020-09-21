Türkiye'nin kanalı TRT, yeni yayın döneminde yine ses getirecek yapımlara imza atıyor. İddialı diziler birbiri ardına geliyor.

Yeni sezonda TRT ekranlarında izleyiciyle buluşacak yeni yapımları, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren anlattı...

'Sadece izlenecek değil, iz bırakacak yapımlarla izleyicilerin karşısına çıkıyoruz'

TRT'nin bu sezon sadece izlenecek değil, iz bırakacak yapımlarıyla izleyicilerin karşısına çıkacağını belirten Eren, "Bu senenin şöyle bir özelliği de var; TRT olarak yeniden yapılandırmamızı bitirdiğimiz bir dönem. Sadece bu sezona ait değil, önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde yapılacak tüm içeriklere dair bu dönemde ciddi akademik çalışmalar yaptık" dedi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının komşu ülkelere yayıldığı günden itibaren TRT olarak tedbirler aldıklarını dile getiren Eren, "Bu tedbirlerle hem çalışanlarımızın sağlık durumlarını iyileştirmeye hem de izleyicilere bu dönemde izleyebilecekleri içerikler üretmeye gayret ettik. Açıkçası bu dönemde yoğunluğumuz katbekat arttı. Malumunuz TRT EBA gibi yeni kanalları ortaya çıkarırken, aynı zamanda setlerin durması, dizilerin çekilememesi, izleyicilerin hepsinin evde olması sebebiyle bizlerin yeni içerikler ve yaratıcı fikirler üretmesi gerekliydi" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

'Oyuncular evde ayrı ayrı çekti, kurguda hepsi birleştirildi'

Eren, buna yönelik çevrim içi diziler hazırlandığını belirterek, şunları söyledi:

"Oyuncuların telefonlarıyla evde ayrı ayrı çektiği sonradan senaryoların ona göre yazıldığı, kurguda hepsinin birleştirildiği yeni diziler çektik. İki üç dizimizi bu şekilde salgın döneminde ayakta tutabildik. Aynı zamanda gündüz kuşağında da hem psikolojik problemleri bulunanlara yardımcı olan, uzun süre evde kaldığı için çocuklarıyla beraber nasıl vakit geçireceğine dair cevaplar arayan ebeveynlere yardımcı olan programlar oldu. Bunun yanında yine gündüz kuşağında aile bütünlüğünü, birliğini destekleyen, radyoda da dinleyenlerimizi bilgilendirici ve keyif verici programlar üretmeye çalıştık."

[Fotoğraf: AA]

"Tüm içeriklere dair ciddi akademik çalışmalar yaptık"

TRT Çocuk Anaokulu, TRT İzle gibi aplikasyonlarla 2 yıl içinde dijitale yapılan yatırımın meyvelerini aldıklarına dikkati çeken Eren, zor bir süreçte TRT olarak keyifli bir sezon geçirmeye gayret ettiklerini söyledi.

Eren, pandemi süresince izleyici ve dinleyiciler için içerikler üretirken, yeni yayın dönemi için yapılabileceklerini planladıklarını aktararak, "Arkadaşlarla beraber çok ciddi bir şekilde çalıştık. Aynı zamanda bu senenin şöyle bir özelliği de var; TRT olarak yeniden yapılandırmamızı bitirdiğimiz bir dönem. Yayın strateji merkezimizi kurduğumuz bir dönemdi. Sadece bu sezona ait değil, önümüzdeki 3-5 yıl içerisinde yapılacak tüm içeriklere dair bu dönemde ciddi akademik çalışmalar yaptık. Stratejiler oluşturduk ve bunları hayata geçirmek için de gayret ettik" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Uyanış: Büyük Selçuklu" 28 Eylül'de başlıyor

Uyanış: Büyük Selçuklu", güçlü kadrosu ve senaryosuyla 28 Eylül'de ilk kez ekrana gelecek.

Eren, yeni başlayacak diziyle ilgili, "İçinde hem aksiyonu, macerası, dramatik kurgusu bol bir hikaye var. Aynı zamanda düşünsel olarak da çok farklı katmanlarda Haşhaşilerin düşünce yapısını Fatimi devletlerin ve benzeri devletlerin düşünce yapısını anlayabileceğiniz farklı bir düşünsel katmanların da olduğu bunları da öğrenip anlayabildiğiniz bilenler için de bunları zevkle izleyebileceği bir dönem" ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

"Dizi kılıcın parlattığı kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü"

Heyecanla beklenen dizi, Büyük Selçuklu Devleti'ni ve dönemin dengelerini pek çok yönüyle izleyiciye sunacak.

Eren, "Kılıcın parlattığı kalemin aydınlattığı bir çağın öyküsü diyoruz. Nizamülmülkü işlediğimiz, İmam Gazali'yi gördüğümüz, Ömer Hayyam'ı gördüğümüz, haşşaşileri Hasan Sabbahı da gördüğümüz Melikşah ve Sencer'in döneminin büyük ihtişamlı hikayesini bu sezon inşallah Büyük Selçuklu'da izleyicilerimizle buluşturacağız" dedi.

"Masumlar Apartmanı" tam not aldı

Sezonun yeni yapımlarından "Masumlar Apartmanı" ilk bölümünde büyük beğeni topladı. Gerçek bir hikayeden uyarlanan dizi, güçlü karakterleriyle izleyiciden tam not aldı.

Eren konuyla ilgili şunları söyledi:

"İzleyicilerimizin kendinden bir şeyler bulduğu, çoğu zaman ağlayarak aslında izlediği ama aynı zamanda merhamet ve sevgi sonucunda da dizideki karakterlerimizin dönüşmesini anlatan yeniden bir araya gelmesini ve aile olmasını anlatan bir dizi Masumlar Apartmanı."

[Fotoğraf: AA]

"Barbaros" dizisi ocak ayında yayına girecek

Ocak ayında "Barbaros" dizisinin yayına gireceğini ifade eden Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim, denizcilik hikayemiz yeni değil. Yüzyıllar öncesine dayanıyor. Barbaros Hayrettin Paşa da Oruç Reis de onun en önemli karakterlerinden. Her iki karakterimiz de Akdeniz'in bir Türk gölü haline geldiği bir dönemin baş kahramanları. Barbaros'la biraz da günümüze paralel, Mavi Vatan'a benzer bir şekilde, o dönem kendi kahramanlarımızı izleyeceğimiz bir yapım olacak.

Bunun dışında çok başarılı bir şekilde devam eden 'Kalk Gidelim' ve 'Tövbeler Olsun' dizilerimiz var. Bunlara ek olarak 'Gönül Dağı' diye bozkırda geçen komedi dizimiz geliyor. Sadece komedi değil, içinde yer yer dramı da barındıran, edebiyatçı Mustafa Çiftçi'nin karakterlerinden esinlenerek senaryo haline getirilmiş bir eser. Bunu inşallah bu sene izleyicilerle buluşturacağız. Ayrıca ilgiyle takip edilen dizilerimizden 'Payitaht Abdülhamid', sürprizlerle dolu beşinci sezonuyla yakında ekranlarda olacak. Büyük beğeni toplayan yapımlarımızdan 'Seksenler' dizimizde yine yakında sevenleriyle buluşacak. İkinci sezonuyla ekranlara gelen 'Benim Adım Melek' dizimiz de heyecan ve duygu dolu serüvenine kaldığı yerden devam ediyor.

'Tozkoparan İskender' adlı dizimiz de ekranlara dönmek için gün sayıyor. Gündüz kuşağında da çok farklı formattaki projelerimizi seyircimizin beğenisine sunduk. Aynı anda hem bir dizi hem bir program olma özelliği taşıyan 'Türkan Hanım’ın Konağı'nı ekranlara getirdik. Hayata bakış açımızı, alışveriş alışkanlıklarımızı değiştirecek ve israfı önlemeyi hedeflediğimiz yine gündüz kuşağındaki yeni programımız 'Fazlası Zarar'ı da izleyicimizle buluşturduk. Bunun dışında dört anne adayının birlikte verdikleri hayat mücadelesine tanık olacağımız 'Acemi Anneler' dizimizi de yakın zamanda ekranlara getireceğiz"

[Fotoğraf: AA]

'Uluslararası film platosu hayalimizi bu sene gerçekleştirdik'

İbrahim Eren, Çekmeköy'de kurulan platonun imkanları hakkında ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"TRT olarak son yıllarda tarihi dizilere büyük önem verdik. Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Filinta, Çanakkale Seddülbahir, Yunus Emre gibi birçok dönem işi tarihi dramalar çektik. Bu yapılan işleri daha kalıcı hale getirmek, bunların uzun süre ekranlarda çekilebilmesi, devam edebilmesi... Aynı zamanda bu işler yurt dışında da çok büyük ilgiyle karşılanıyor. Buradaki ilgiyi de karşılayabilmek için bu dizilerin hepsini bir araya getirebileceğimiz aynı zamanda dışarıya da açık olan uluslararası film platosu hayalimiz vardı. Bu hayali de hamdolsun bu sene gerçekleştirmiş olduk. Bu platoda hem Uyanış: Büyük Selçuklu'yu hem Barbaros'u hem de diğer dönem işlerini çekiyoruz. Gerçekten bu platonun kurulmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma canıgönülden teşekkür ediyorum."