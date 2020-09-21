21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında farkındalığı artırmak için İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mora bürünecek.

Alzheimer Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, alzheimer hastalığının bellek yitimi, dikkatte bozulma, gündelik işleri yapmada güçlük, lisan fonksiyonlarında ve görsel alansal yeteneklerde bozulma ile seyreden bir hastalık olduğunu belirtti.

"Dünyada 45-50 milyon alzheimer hastası var"

Alzheimerın kişinin günlük yaşam aktivitelerini önemli ölçüde kısıtladığını belirten Işık, "Halen dünyada 45-50 milyon alzheimer hastası olduğu tahmin edilmektedir ve bu sayının giderek artacağı öngörülmektedir. Bu artış ülkemize projekte edildiğinde, sayının Türkiye'de daha fazla hissedileceği düşünülmektedir" diye konuştu.

Hastalığın erken ve doğru olarak belirlenmesinin çok önem arz ettiğini vurgulayan Işık, alzheimerda iyileştirici yöntemler uyguladıklarını belirtti.

Işık, şunları kaydetti:

"Alzheimer Vakfı öncülüğünde ve Geriatrik Bilimler Derneği katkısıyla Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bu hastalığın temsili rengi olan mor renk ile bir gün süreyle aydınlatılacak. Ayrıca, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, 'Zamanın Çizgileri' adlı fotoğraf sergisi açılışını yaptık. Sergi, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'ne kadar ziyaretçilerine açık olacaktır."