İçişleri Bakanlığı, 81 İl valiliğine “Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon” konulu genelge göndermişti.

Ekipler, koronavirüs tanısı konan ancak izolasyon koşullarına uymayarak risk yaratan kişiler için harekete geçti.

Çankırı

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, karantina kurallarını ihlal ettiği belirlenen 12 kişinin yakalanarak yurda yerleştirildiğini bildirdi.

Vali Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların bir süre sosyal hayatlarına ara vermesi gerektiğini söyledi.

Mümkün olduğunca az hareket edilmesi gerektiğini belirten Ayaz, "Misafirliğe gitmeyelim, misafir kabul etmeyelim zaruri olmadıkça. Eğer bunun dışında hareket edeceksek de muhakkak tedbirlere riayet ederek hareket etmeliyiz. Kent genelinde şu anda 12 kişi yurtlarda misafirimiz" ifadelerini kullandı.

Bolu

Bolu'da COVID-19 tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Polis ve jandarma ekiplerince oluşturulan kontrol noktalarında, Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor.

Kentte son bir haftada kent merkezi, Yedigöller Milli Parkı, Abant ve Gölcük tabiat parklarında gerçekleştirilen denetimlerde, karantina kuralına uymadığı belirlenen pozitif vaka ve temaslı olan 11 kişi yakalandı.

Masraflarını kendileri karşılayacak

Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulanan 11 kişi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurdu'nda gözetim altında tutuluyor.

Yurtta karantinada bulunan ve ihtiyaçları Bolu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılanan 11 kişinin masrafları kendilerinden tahsil edilecek.

Rize

Rize Valiliğinden yapılan açıklamada, tüm uyarılara rağmen yeni tip koronavirüs (COVID-19) kurallarına uymayarak karantina uygulamasını ihlal eden 21 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtlara yerleştirildiği belirtildi.

Öte yandan, jandarma sorumluluk bölgesinde yapılan kontrollerde, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek okey oynadıkları tespit edilen 5 kişiye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandığı kaydedildi.