Mersin'de henüz nedeni bilinmeyen sızıntıdan etkilenen fabrika işçileri, durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince zehirlenme şüphesiyle 12 işçi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 5 işçi Toros Devlet Hastanesine, 2 işçi de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Gazdan hafif etkilenen bazı işçilere ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı.