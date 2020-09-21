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Hakkari'de terör operasyonu: Anti personel mayını imha edildi
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda tespit edilen anti personel mayını etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda 16 Eylül'de Şemdinli ilçesi Yaylapınar köyü Kırmızı Tepe Üs Bölgesi mevkisinde gerçekleştirilen aramada anti personel mayını tespit edildi.
Ele geçirilen patlayıcı ekiplerce etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
Etiketler: Hakkari PKK terör operasyonu anti personel mayınıSon Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 13:32
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