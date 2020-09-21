Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda Başkentte hizmet veren toplu taşıma araçlarında ayakta yolcu sayısının sınırlandırılması ve yolcu kapasitesinin yeniden belirlenmesi üzerine harekete geçtiği bildirildi.

Zemin yapıştırmaları yerleştirilmeye başlandı

EGO Genel Müdürlüğünün salgınının bulaşma riskini azaltmak amacıyla sosyal mesafenin korunması ve vatandaşların en az 1 metre kuralına uymasını sağlamak için EGO'ya ait toplu taşıma araçlarına zemin yapıştırmaları (sticker) yerleştirmeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, bu uygulama ile yolcuların sosyal mesafe kurallarına uymalarının sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

EGO Genel Müdür Yardımcısı Zafer Tekbudak, toplu taşıma araçlarında günlük olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını belirterek, "EGO'ya bağlı 1547 otobüsümüzün tamamına sosyal mesafeyi koruyacak şekilde stickerları yapıştırmaya başladık, çok kısa bir sürede de tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

"95 yolcuya göre ayarlama yaptık"

EGO Genel Müdürlüğü Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanı Serdar Yeşilyurt da uygulamanın toplum sağlığı için önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu etiketlerle tren kapasitemizi 342'den 192'ye düşürmüştük. Normalde 150 yolcu almamız gerekirken İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre 95 yolcuya göre ayarlama yaptık. Yerleştirilen etiketlere basamayan yolcularımızdan bir diğer treni beklemesini talep ediyoruz. Gerektiği takdirde ek tren göndereceğiz."