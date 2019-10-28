Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Gine-Bissau Dışişleri Bakanı Suzi Carla Barbosa, Dışişleri Bakanlığında ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'na davetinden ötürü teşekkür eden Barbosa, tarafınca Gine Bissau'dan Türkiye'ye Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk resmi ziyaretin gerçekleştiğini dile getirdi.

Barbosa, Türkiye'nin kendileri için son derece önemli bir ortak olduğunu belirterek, iki ülke arasında imzalanan anlaşmalarla diplomatik ilişkilerin daha da gelişeceğine dikkati çekti.

Gine Bissau'nun genç ve küçük bir ülke olduğunu söyleyen Barbosa, "Bize katacağı deneyimlerle gelişme ve kalkınma modeli açısından Türkiye'den çok şey öğrenebileceğimize inanıyoruz. Kazan-kazan çerçevesinde iş birliğinin iki ülke için de avantajlar getirebileceğine inanıyoruz. Ziyaretimin önemli sebeplerinden bir tanesi, Gine-Bissau'nun siyasi olarak Türkiye'yi desteklediğini ifade edebilmek ve Afrika'da güvenebileceğiniz çok önemli bir ortak olduğunu sizlere ifade edebilmek." diye konuştu.

"Türkiye için sesimizi yükseltiyoruz"

Ülkesinin coğrafi konumu nedeniyle sahip olduğu stratejik öneme işaret eden Barbosa, "Dost ülkelerle ilgili olarak ve özellikle Türkiye ile ilgili konularda uluslararası alanda sesimizi yükseltiyoruz ve buna devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Barbosa, ziyareti kapsamında özel sektör temsilcileriyle bir araya geleceğini söyleyerek, Gine-Bissau pazarını Türk yatırımcılara tanıtmak istediklerini kaydetti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile de ziyareti vesilesiyle bir toplantı gerçekleştireceğini aktaran Barbosa, TİKA'ya ülkesinin kalkınma programına ilişkin bilgiler vereceğine işaret etti.

Barbosa, iki ülke arasında özellikle ekonomi ve yatırım alanlarında ilişkileri daha da geliştirmek istediklerinin altını çizerek, Çavuşoğlu'nu Gine-Bissau'da ağırlamaktan mutluluk duyacağını dile getirdi.

Özellikle eğitim, kapasite geliştirme, sağlık, turizm gibi alanlarda Türkiye ile iş birliği imkanlarını değerlendirdiklerini belirten Barbosa, ülkesinin 88 adadan oluşması nedeniyle turizm sektörü açısından barındırdığı yatırım fırsatlarına dikkati çekti.

Türk şirketlerin Afrika'daki etkinliği

Barbosa, Avrupa'dan Gine-Bissau'ya 4 saatlik uçak yolculuğuyla erişimin mümkün olduğu bilgisini paylaşarak, altyapı projelerinde Türk şirketlerin Afrika'daki etkinliğinin önemine değindi.

Türkiye'nin diğer ülkelerde uyguladığı kalkınma modellerinin kendilerini yakından ilgilendirdiğini söyleyen Barbosa, "Hastaneler, yollar, hava limanları inşa edilmesi ve diğer altyapı projelerinin tamamlanmasıyla ilgili bizim bunlara ihtiyacımız var ve bunun bir kazan-kazan ilişkisi olabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Toplantı öncesi Çavuşoğlu ve Barbosa tarafından, iki ülke arasında "Dışişleri Bakanlıkları Arasında İş Birliği Hakkında Mutabakat Muhtırası" ve "Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaportlar İçin Vize Muafiyeti Anlaşması" imzalandı.

Kaynak: AA