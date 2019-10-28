Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ABD'nin operasyonuyla ölü ele geçirilmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Bakan Çavuşoğlu şunlar söyledi:

"DEAŞ ile bundan sonra da mücadele devam edecek. Türkiye ve ABD Bağdadi'nin etkisiz hale getirilmesinde iş birliği yaptı. YPG'lilerin para karşılığında DEAŞ'lıları serbest bıraktığı bilgileri geliyor. Terör örgütünden başka birşey beklenmez."

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından diğer öne çıkan başlıklar şöyle:

Terör örgütü PKK/YPG'nin bölgeden çekilmesi

"150 saat sonunda YPG'liler çekilmezse Rusların YPG'ye yaptığı bildirimde de olduğu gibi Türkiye bu teröristleri buradan temizler. Harekata ara verdik, durdurduk demek teröristlere karşı bir şey yapmayacağımız anlamına gelmez. Sahada biz varız, herhangi bir çekilme yok. Varsa kalıntıları biz temizleriz. Faaliyetlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz."

Rusya'dan bir askeri heyet geliyor

"Rusya'dan bir askeri heyet geliyor. Çekilmeyi ele alacak arkadaşlarımız, çekilme konusunda 10 kilometrelik derinlikte devriyeler nasıl olacak, hangi adımlar atılacak bunları görüşeceğiz."

Kaynak: TRT Haber