Adalet Bakanlığı, "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin'in iadesi için harekete geçti.

Yargı makamlarınca yakalama ve tutuklama kararı bulunan, bunun üzerine hakkında kırmızı bülten çıkarılan Ferhad Abdi Şahin'in, tutuklanma talebini içeren iade talepnamesi dosyası Dışişleri Bakanlığına iletildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG elebaşılarından "Mazlum Kobani" kod adlı Ferhat Abdi Şahin'e ilişkin çıkarılan kırmızı bültenin ardından, Şahin'in iadesine ilişkin girişimde bulunulduğu bildirildi.

Adalet Bakanlığınca, terörist Şahin'in tutuklanması talebini içeren iade talepnamesi hazırlandı.

İade talepnamesi dosyası ABD'ye iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın Mazlum kod adlı teröristi bize teslim etmesi lazım

Geçtiğimiz hafta TRT ortak yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Amerika'nın Mazlum kod adlı teröristi bize teslim etmesi lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kırmızı bültenle aranan terörist ile alakalı ayrıca şunları kaydetti;

"Mazlum denen kod adlı, kırmızı bültenle aranan bir terörist. Bu ne demektir? Aramızda ABD ile suçluların iadesi anlaşması vardı. Amerika'nın bu adamı bize teslim etmesi lazım. Çünkü kırmızı bülten ile aranmanın gereği budur. Adalet Bakanıma da söyledim, zannederim onlar da yazışmaları yapacaklar, isteyecekler. Vermesi lazım bize. Böyle bir çalışmanın gayreti içindeyiz."

Kaynak: TRT Haber