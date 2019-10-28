MEB'den yapılan bilgilendirmede, "Bazı medya organlarında yer alan, Bakanlığımızın 'Rotary Okulda Projesi'ne destek verdiği' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız tarafından bu konuda il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen bir talimat bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA