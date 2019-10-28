Gündem
MEB'den "Rotary Okulda Projesi'ne destek" iddiasına yalanlama28 Ekim 2019 Pazartesi 12:56 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 12:59
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) "Rotary Okulda Projesi'ne destek verildiği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
MEB'den yapılan bilgilendirmede, "Bazı medya organlarında yer alan, Bakanlığımızın 'Rotary Okulda Projesi'ne destek verdiği' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız tarafından bu konuda il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen bir talimat bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA
Etiketler: Milli Eğitim Bakanlığı Rotary iddia yalanlama