Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ABD'nin operasyonuyla ölü ele geçirilmesine ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevaplıyor. https://t.co/Awzvv7DXby — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2019

Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Sapkın ideolojinin ortadan kaldırılması Türkiye'nin de desteklediği bir konudur. DEAŞ'a karşı mücadelemiz etkin bir şekilde bundan sonra da devam edecek. Özellikle Suriye sahasında, bizim kontrolümüzde olan bölgelerde DEAŞ'ın bir varlık göstermemesi, hiçbir şekilde geri gelmemesi için de çalışmalarımız sürecek.

"Türkiye askeri ve istihbari destek verdi"

Operasyon sürecinde Türkiye askeri ve istihbari destek verdi. DEAŞ nasıl bir terör örgütüyse, PKK/YPG ve FETÖ de terör örgütüdür. Türkiye aynı anda birçok terör örgütüne karşı mücadele eden tek NATO üyesi.

"En çok İslam'a ve Müslümanlara zarar verdi"

Dini kullanan sapkın bir ideoloji anlamında (DEAŞ ve FETÖ) ikisinin birbirinden bir farkı yok. İkisi de hedeflerine ulaşmak için şiddeti meşru gören iki tane örgüt. FETÖ örneğini 15 Temmuz'da da gördük. Bu terör örgütü en çok İslam'a ve Müslümanlara zarar vermiş bir beladır.

"YPG'ye pay çıkarma çabası var"

Terörü kaynağında kurutmak için adım attığımızda bir takım yalan yanlış haberlerle zihinler çelinmeye çalışılıyor. Biz terörün her türlüsüne karşıyız. Terörün her türlüsüne karşı el birliği ile mücadele etmemiz şarttır. Bağdadi'nin öldürülmesi bir kazanım ama buradan terör örgütü YPG'ye pay çıkarma çabası var.

Neçirvan Barzani'nin Türkiye ziyareti

Ziyaret planlanıyor, görüşmeyle ilgili şu anda bir teyit veremiyorum. Aslında çok önceden planlanmış bir şeydi, son hadiseyle ilgili bir şey değil.

Kaynak: TRT Haber