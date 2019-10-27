ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu sabah sosyal medya hesabı Twitter'dan, "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edilmişti.

Something very big has just happened! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 Ekim 2019

Beyaz Saray, bu açıklamadan kısa süre sonra, Trump'ın bugün TSİ 16:00'da "önemli bir açıklama" yapacağını duyurmuştu.

Tüm bu gelişmelerden sonra, açıklama yapan ABD Başkanı Trump, DEAŞ terör örgütü elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin Suriye'de düzenlenen operasyonla ölü ele geçirildiğini açıkladı.

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin dün gece Suriye'de yaptığı operasyonda Bağdadi'nin ölü ele geçirildiğini belirterek, "Ebubekir el-Bağdadi öldü. Bir korkak gibi öldü, kaçarak ve ağlayarak." ifadesini kullandı.

Bağdadi'nin operasyon esnasında bir tünele girdiğini ve Amerikan K9'larının onu takip ettiğini aktaran Trump, "Bağdadi kendisini üzerindeki patlayıcılı yelekle patlattı. DNA sonuçları ölen kişinin o olduğunu teyit etti." açıklamasında bulundu.

Bağdadi'nin son birkaç haftadır radarlarında olduğunu vurgulayan Trump, operasyonda Türkiye, Rusya, Suriye ve Irak ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür etti.

Donald Trump, "Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular, harikaydı.” değerlendirmesini yaptı.

Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edilen operasyon 4 saat sürdü

ABD'nin, terör örgütü DEAŞ'ın başı Ebubekir el-Bağdadi'yi İdlib'de ölü ele geçirdiği operasyonda ABD birlikleri geceyarısı helikopterle indirme yaparak yaklaşık 4 saat süren çatışmaya girdi. ABD'nin helikopterlerle indirme harekatı düzenlediği mevki, ilin kuzeyinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı Tourlaha Kampı'na birkaç kilometre uzaklıkta yer alıyor. Gece yarısı 00.00 sularında bölgeye 8 ABD helikopteri ve 2 insansız hava aracı (İHA) gelerek Barişa köyü yakınlarındaki hedefi bir buçuk saat boyunca yoğun ateş altına aldı. Helikopterlere, yerden ağır silahlarla karşılık verildi. Yaklaşık 1,5 saat süren ilk çatışmaların ardından helikopterler bölgeden ayrıldı. Yarım saat sonra geri dönen helikopterler saldırıya devam etti. Bu sırada helikopterlerden ABD özel kuvvetleri olduğu düşünülen unsurlar yere indirildi. Çatışmaların ikinci kısmı 2,5 saat kadar sürdü. Helikopterler yaklaşık dört saat süren operasyonun ardından bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA