ABD Başkanı Donald Trump'ın, bu sabah sosyal medya hesabı Twitter'dan, "çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda ölmüş olabileceği iddia edilmişti.

Something very big has just happened!