Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad'da kontrolün sağlandığı alanlarda güvenliğin artırılması ve hayatın normale dönebilmesi için patlayıcı temizleme çalışmaları yapıyor.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde patlayıcı temizleme çalışmalarını sürdüren komando birlikleri, terör örgütü PKK/YPG'nin sığınak olarak kullandığı tünellerin yanı sıra ilçe merkezindeki arazi ve meskun mahalde arama yaparak terörü adım adım temizliyor.

METİ de görev başında

Mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi (METİ) ile bölgede çalışma yürüten komandolar, meskun mahal operasyonu ve arama tarama çalışmalarında başarıyla görev yapıyor.

Timler, mayın arama dedektörü ile yol ve kaldırımlarda tarama yaparken şüpheli görülen cisimler uzman ekiplerce etkisiz hale getiriliyor.

Son olarak, Terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da bomba yerleştirerek tuzakladığı araç, METİ tarafından kontrollü şekilde tahrip edildi.

Kaynak: TRT Haber