Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Türkiye, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimiyle tüm sorunların üstesinden gelebilecek güç ve kararlılığa sahip." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şunları kaydetti;

Bin yıldır dünyanın en gözde üzerinde en çok mücadele yürütülen coğrafyasında yaşamamızın bedelini canları ile ödeyen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Millet ve devlet olarak varlığımızı ve geleceğimizi korumak amacıyla son yıllarda yine tarihi bir mücadelenin içindeyiz. Terör örgütlerinin saldırılarından 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar yaşadığımız tüm hadiseler bu tarihi mücadelenin tezahürleridir.

Suriye'de yürüttüğümüz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve son olarak Barış Pınarı Harekatları da yine bu mücadelenin birer parçasıdır. Bundan bir asır önce başlattığımız ve Cumhuriyetimizi kurarak taçlandırdığımız İstiklal Harbimizin benzerini, farklı yöntemlerle veriyoruz.

Milli birlik ve beraberliğimizi bozmaya yönelik her türlü oyun her türlü fitne sergileniyor. Sınırlarımızın güvenliğinden ekonomimize kadar egemenliğimizi hedef alan çok yönlü saldırılar kesintisiz sürüyor. Türkiye, köklü devlet tecrübesi ve bir asra yaklaşan Cumhuriyet birikimiyle tüm sorunların üstesinden gelebilecek güç ve kararlılığa sahip. Netekim ülkemizin önünde kurulan tüm tuzakları Allah'ın yardımı milletimizin desteği ile birer birer bozarak bugünlere geldik. İçinden geçtiğimiz bu önemli süreci de Cumhuriyeti bizlere miras olarak bırakanların vizyonuna uygun şekilde başarıyla neticelendireceğimize yürekten inanıyorum. Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştırarak bizden sonraki nesillere 2053 ve 2071 vizyonlarını hayata geçirebilme fırsatı vereceğiz. İnşallah Cumhuriyetimizi daha nice yıllara çok daha güçlü çok daha müreffeh şekilde taşıyacağız.

Kaynak: TRT Haber