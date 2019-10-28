Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, komandolar Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor.

Bu kapsamda örgüte ait bir tünel daha ortaya çıkarıldı.

Bakanlık, tünelin videosunu twitter adresi üzerinden yayınladı.

Kaynak: TRT Haber