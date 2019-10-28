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Terör örgütü PKK/YPG'nin bir tüneli daha ortaya çıkarıldı28 Ekim 2019 Pazartesi 14:39 - Son Güncelleme 28 Ekim 2019 Pazartesi 14:45
Terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Komandolar terör örgütüne ait yeni bir tüneli daha ortaya çıkardı. Milli Savunma Bakanlığı, tünelin görüntülerini paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, komandolar Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam ediyor.
Bu kapsamda örgüte ait bir tünel daha ortaya çıkarıldı.
Bakanlık, tünelin videosunu twitter adresi üzerinden yayınladı.
Kaynak: TRT Haber