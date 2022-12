Türkiye Uzay Ajansı (TUA), bugün kuruluşunun dördüncü yılını kutluyor.

TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Türkiye'nin Uzay Yolculuğu'nda kat ettiği mesafeyi ve yakın geleceğin uzay projelerini TRT Haber'e anlattı.

Yıldırım, Milli Uzay Programı kapsamında uzaya gidecek Türk seçiminde sona gelindiğini, geriye son açıklanan 15 adaydan geriye 5 adayın kaldığını açıkladı:

"Son 15 kişiyi benim başkanlığını yaptığım bir 5 kişilik bir jüri ile değerlendirdik ve rakamı beşe kadar düşürdük. Bu jürinin içerisinde işbirliği yaptığımız Amerikan Axiom Space şirketinin baş astronotu Michael Allegra da dahil olmak üzere şirketin yetkilileri de vardı.

Yani aslında 5 aday şu anda var. Bunu söyleyebilirim. 5'i de bu görevi yapabilecek kalitede insanlar. 5'i de bütün testlerden geçmiş durumda. Hakikaten Axiom Space'in 5 defa uzaya çıkmış olan baş astronotun da ifadesiyle bu 5 arkadaşımızın hepsi bu görevi yapabilecek kabiliyette. Ama takdir edersiniz ki isimlerini benim açıklamam doğru olmaz, çünkü bunlardan 2 tanesi seçilecek biri asil biri yedek olarak. Son durumu Sayın Bakanımıza Mustafa Varank beye arz ettik. Kendisi de Cumhurbaşkanımızla görüşerek bunu inşallah yeni yılda sayın cumhurbaşkanımız güzel bir programla açıklayacak. Sonra da derhal bu 2 kişi Amerika’ya giderek orada eğitimlerine başlayacak. Yaklaşık 5 ay kadar sürecek bir eğitim alacaklar."

"Yerli motorumuzu ay misyonunda kullanacağız"

Yıldırım, yerli motorla ilgili bilgiler de verdi:

"Roket konusunda hakikaten iyi bir yerdeyiz. Roketler yine meraklısı bilir roketler ana itibariyle üçe ayrılıyor. Sıvı yakıtlılar, katı yakıtlılar ve hibritler. Şimdi katı yakıtlar daha çok askeri maksatlarla kullanılır. Her 3 sisteminde avantajları var, dezavantajları var. Bizim hibrit motor teknolojisinde dünya lideri olduğumuzu söyleyebilirim. DeltaV firmamızın gerçekleştirmiş olduğu ve şu anda birçok testine benim de şahitlik ettiğim hem statik testleri hem fırlatma testlerini yaptığımız yerli roket motorumuz var. Hem de yüzde 100 yerli. Bakın beni tanıyanlar bilirler. Ben kolay kolay yüzde 100 demem içinde yüzde 1 bile yabancı bir şey olsa onu söylerim. Her şeyiyle bütün tasarımıyla mühendisliğiyle bütün içinde kullanılan malzemelerle her şeyiyle tamamen Türkiye'ye ait Türkiye'de yapılan bir motordur. Onun için çok kıymetli bizim açımızdan. Böyle bir motor elimizde ve bunu ay misyonunda kullanacağız ve bunu uzay tarihçesine kazandıracağız.

Bu motorumuz hakikaten birçok güzel özelliğe sahip. Bir kere çok güvenli bir motor, çevreci bir motor. Bu çok önemli. Diğer yakıtların çevreye çok büyük zararları var. Bir de diğerlerine göre maliyeti çok düşük. Bu özelliklere sahip olan bir motorumuzu biz uzay tarihçesi kazandığımız zaman, yani uzayda uzaya çıkan aracımızı bu motorumuzu ateşleyerek aya götüreceğiz. Bunu başardığımız zaman -ki bu tekrar kapatılıp açılabilen de bir motor yani söndürüp tekrar ateş işlenebilen bir motor- Bu özelliğiyle bu motorumuzu uzay motoru olarak bütün dünyaya satılabilecek bir ürün olarak görüyoruz. İnşallah başarılı olduğu zaman hep beraber bu mutluluğu yaşayacağız. Bu elimizde, bu motor bize aya götürecek ve o 2029’daki frenlemeyi de bu motorumuzu da yapacağız."