Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi ziyaret etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü.
Bahçeli'nin, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
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