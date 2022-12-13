Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı 16:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çocuğa istismar davasının tarihi öne çekildi
[Fotograf: AA]
İstanbul'da 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı iddialarına ilişkin davanın duruşması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine 30 Ocak 2023'e alındı.
6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialara ilişkin açılan davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine, 22 Mayıs 2023 tarihi için belirlenen ilk duruşmanın 30 Ocak 2023 günü görülmesine karar verildi.
Etiketler: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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